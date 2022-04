Em época de Páscoa e de reuniões familiares, é preciso “continuar a usar máscara, manter o distanciamento social e evitar aglomerados”, insistiu esta segunda-feira Graça Freitas.A diretora-geral da Saúde frisou, à RR, que o País ainda não atingiu o limiar de 20 óbitos por Covid-19 por milhão de habitantes a 14 dias, essencial para aliviar as restrições. Por isso, é melhor “jogar com segurança e não perder nada do que já foi adquirido”. “Quando se abrem medidas há ligeira subida do número de casos”.