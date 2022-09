Por mais voltas que se dê e se aproveitem as promoções em algumas lojas, as famílias portuguesas vão pagar este ano mais 19% no material escolar do que nos últimos dois anos.

Cabaz escolar







Um ‘cabaz’ básico, contendo, por exemplo, um caderno A4, um dossiê ou conjuntosde lápis de cor e de cera, entre outros produtos (ver infografia), e tendo por base os preços mais baixos encontrados pelo Correio da Manhã em lojas de três grupos nacionais de distribuição, custará mais de 38 euros, quando em 2020 e 2021 os mesmos produtos custavam pouco mais de 32 euros.









