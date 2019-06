Maternidade do Hospital de Portimão fechada por falta de médicos

Até à próxima terça-feira, a maternidade do Hospital de Portimão está encerrada por falta de médicos.A situação obriga à transferência das grávidas de risco para o hospital de Faro, apenas sendo realizados "partos eminentes ou emergentes".A situação, que começou sexta-feira, é reconhecida pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que administra as duas unidades e que justifica o problema pelas "dificuldades em assegurar os períodos da escala", devido "à carência de profissionais ao nível da especialidade de pediatria".O CHUA diz ainda que o atendimento no Serviço de Urgência Pediátrica de Portimão "não será comprometido" mas "as crianças que necessitem de apoio mais diferenciado na especialidade serão encaminhadas, tal como estipula o protocolo clínico, para a unidade hospitalar de Faro".Para resolver o problema, o CHUA diz que contactou, sem sucesso, mais de 50 pediatras, através de empresas de prestação de serviços médicos. O pedido de cedência ou partilha de médicos a outros hospitais do SNS também foi infrutífero.O CHUA informa que, "para fazer face a esta carência generalizada de especialistas em pediatria, se encontra inteiramente disponível para contratar, de imediato, médicos pediatras". Estão também duas vagas abertas num concurso nacional.