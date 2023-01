As maternidades e blocos de partos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão continuar a abrir à vez pelo menos até abril. O diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, avançou esta quarta-feira que o plano de rotatividade das maternidades e blocos de partos para os primeiros três meses do ano deverá ser anunciado até dia 15 de janeiro.









