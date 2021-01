Matosinhos entrega 196 refeições por dia a alunos durante pandemia

O município de Matosinhos mantém o apoio alimentar aos alunos desde que as escolas fecharam, na sexta-feira, entregando diariamente 196 refeições, 170 das quais em regime 'take-away' [levantadas e consumidas noutro local], disse hoje fonte da autarquia.

Todas as crianças, independentemente do seu nível de carência económica, podem agendar na mesma a sua refeição e levantam-na em 'take-away' no próprio dia", referiu a fonte, depois de questionada pela Lusa.

Adicionalmente, as crianças que estão em isolamento decretado pelas autoridades de saúde têm a entrega assegurada em casa, acrescentou.

A par do apoio alimentar, a Câmara de Matosinhos, no distrito do Porto, assegura igualmente o acolhimento e acompanhamento dos alunos cujos pais e encarregados de educação trabalhem em serviços considerados essenciais, designadamente saúde, serviços de segurança e socorro, forças armadas, profissionais de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais.

A fonte adiantou que há 26 crianças a beneficiar do serviço de acolhimento nas escolas do concelho, sendo este assegurado pelos agrupamentos de escola.

Estas medidas surgem na sequência da suspensão das atividades letivas dos estabelecimentos de ensino, na sexta-feira, decretada pelo Governo no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

No concelho de Matosinhos são 12 as escolas que asseguram aquelas respostas, designadamente as secundárias Augusto Gomes, Boa Nova, João Gonçalves Zarco, Senhora da Hora, a secundária e básica Padrão da Légua e as básicas Pe. Manuel Castro, Matosinhos, Perafita, Dr. José Domingues dos Santos, Eng. Fernando Pinto de Oliveira, Irmãos Passos e Prof. Óscar Lopes.

