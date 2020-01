Mau tempo corta trânsito na Avenida D. Carlos I no Porto a partir das 21h00

A Proteção Civil Municipal do Porto informou esta terça-feira que, devido às previsões de agravamento do estado do tempo, a circulação automóvel será interrompida na Avenida Dom Carlos I, na marginal, a partir das 21h00 de hoje.

Em comunicado, a autarquia refere que "o trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam", sendo a situação "reavaliada no início da manhã de quarta-feira".

As previsões meteorológicas apontam para um agravamento das condições do estado do tempo durante os dias de hoje e de quarta-feira, nomeadamente vento forte, agitação marítima e precipitação.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto vento forte de sul com rajadas até 80 quilómetros/hora a partir do final da tarde de hoje e até ao início de quarta-feira.

Relativamente à precipitação, estão previstos períodos de chuva, por vezes forte, durante a madrugada de quarta-feira.

Quanto à agitação marítima, o Porto está sob Aviso Laranja devido à previsão de ondas de oeste com cinco a seis metros, que podem atingir os 10 metros de altura máxima. O aviso é válido durante a madrugada de quarta-feira, designadamente entre as 00:00 e as 06:00.

A Proteção Civil Municipal recomenda à população que tome as devidas precauções, solicitando especial atenção na circulação, permanência e estacionamento junto a áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos ou árvores, em virtude dos ventos fortes.

Aconselha também uma atitude preventiva e de precaução relativamente a equipamentos móveis ou amovíveis - esplanadas, estruturas de apoio a festividades, andaimes, 'placards' e outras estruturas suspensas - que necessitem de reforçar a sua fixação ou ser retirados.

Este serviço municipal recomenda ainda a desobstrução dos escoamentos, a redução da velocidade dos veículos e o acréscimo de prudência devido ao piso escorregadio e à possibilidade de formação de lençóis de água e de cheias rápidas.

No que toca à agitação marítima, apela ao respeito pelos perímetros de segurança que serão estabelecidos para peões e veículos junto da orla costeira e acessos aos molhes.

PM//JAP

Lusa/fim