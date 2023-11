Mau tempo volta a provocar inundações em Portugal

Chuvas intensas voltaram, esta quinta-feira, a provocar inundações de norte a sul do País. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viseu, Guarda, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Évora, Setúbal, Lisboa, Beja, Santarém, Faro e Portalegre sob aviso amarelo.



As autoridades alertam para a previsão de períodos de chuva forte, acompanhados de trovoada e para rajadas de vento que podem atingir os 70 quilómetros por hora.

Ao minuto Atualizado a 30 de nov de 2023 | 13:52

13:49 | 30/11 Estrada em Fernão Ferro alagada devido à chuva intensa A carregar o vídeo ...

13:35 | 30/11 Assembleia da República mete água A carregar o vídeo ...