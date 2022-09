Maus-tratos levam a queixa dois dias depois de idosa entrar no lar em Boliqueime

O filho de Florinda Queiroz, a idosa de 86 anos que foi filmada coberta de formigas no interior do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, em Loulé, já tinha apresentado uma queixa por maus-tratos à GNR logo a 11 de março, dois depois de a idosa ter entrado no lar.No âmbito da queixa, sabe o CM, foram ouvidos funcionários do lar. João Queiroz, o filho da idosa, esteve, esta quarta-feira de manhã, no Tribunal de Loulé, para saber qual o estado da investigação que partiu desta queixa. À saída do tribunal, João não quis prestar declarações.