A cadeia de fast food McDonalds vai deixar de vender batatas fritas nos restaurantes que detém em França, a partir do próximo dia 7 de março. Vão ser oferecidos aos clientes cenoura e beterraba em palitos em substituição das batatas fritas.Segundo o jornal francês Le Figaro, a nova medida será temporária e tem por objetivos testar a classificação dos novos acompanhamentos junto dos consumidores. A campanha pode durar "entre três a quatro semanas, dependendo do consumo", disse fonte da cadeia de fast-food ao Le Figaro. O objetivo é responder às "novas necessidades de consumo" e ao desejo dos consumidores em "diversificar a alimentação".Se o balanço for positivo, Portugal pode ser um dos países a adotar a medida.