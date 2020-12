Médica internista Sandra Braz foi a primeira a ser vacinada contra a Covid-19 no Hospital de Santa Maria em Lisboa

A médica internista Sandra Braz foi a primeira profissional de saúde a ser vacinada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, dando início ao processo de vacinação contra a covid-19 no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

O processo teve início às 10h30 no piso 9 do Hospital de Santa Maria, onde está localizado o Centro de Vacinação, com a vacinação da coordenadora da Unidade de Internamento de Contingência da Infeção Viral Emergente.

A vacinação começou um dia depois do primeiro lote com 9.750 vacinas, desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, ter chegado a Portugal e que se destina aos profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.