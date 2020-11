Médica portuguesa ensina a enganar teste à Covid-19 e testar negativo mesmo estando infetado

Maria de Oliveira, do movimento Médicos pela Verdade - que desvaloriza a gravidade da Covid-19 - partilhou, através da plataforma de comunicação Telegram, uma forma de eliminar "os restos virais" dos locais onde é feita a recolha das amostras com a zaragatoa.



Segundo a médica, se se limpar as fossas nasais e a orofaringe, o teste PCR para deteção do vírus dá negativo - mesmo que a pessoa esteja infetada. A ‘receita’ está a ser partilhada online e a Ordem dos Médicos já foi alertada.

