António Cabrita Grade está nos cuidados intensivos do Hospital de Viseu e nas últimas horas o estado de saúde agravou-se, segundo apurou a CMTV.

O médico de 65 anos que esteve na linha da frente no combate à pandemia na região de Viseu testou positivo para o novo coronavírus.

A fonte de contágio terá sido um familiar. O diretor dos Centros de Saúde Dão Lafões está internado no hospital desde o final do março entrou estável mas piorou nas últimas horas e a decisão foi transferi-lo para a unidade de cuidados intensivos.

Para além de Cabrita Grade outros seis doentes estão nesta unidade. No total são 25 os infetados por Covid-19 internados no Hospital de Viseu.

No distrito há já 210 casos positivos do novo coronavírus. Para além de Viseu, Resende e Castro Daire são os concelhos com mais casos confirmados, os doentes são quase todos idosos e estão em lares.