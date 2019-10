Médicos alertam para riscos de “ecografias emocionais”

A Sociedade Portuguesa de Ecografia Médica (SPEM) manifesta-se contra as chamadas "ecografias emocionais" feitas fora do âmbito médico, considerando que expõem grávidas e fetos a tempos excessivos de exposição a ultrassons, o que pode ter efeitos nocivos.Francisco Gaivão, presidente da SPEM, explicou que estas ecografias não são realizadas por médicos. Não se vê o feto por dentro, mas apenas por fora, "que é o que a família quer ver".Disse ainda que há clínicas que alugam aparelhos para as grávidas levarem para casa.