Médicos e enfermeiros acusam Francisco George de pôr em risco Hospital da Cruz Vermelha

Mais de quatro dezenas de médicos do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (HCVP) acusam o presidente daquela instituição, Francisco George, de estar a "pôr em risco a sobrevivência clínica e económica" da unidade de saúde de Lisboa."O HCVP entrou num processo de ruína económica e financeira", lê-se numa longa carta assinada por médicos, enfermeiros e técnicos enviada aos presidentes da República, do Parlamento, ao primeiro-ministro e aos ministros de Estado, da Defesa e da Saúde. Na missiva, a que oteve acesso, refere-se que "manter no cargo o Dr. Francisco George é o caminho mais direto para a falência do Hospital a curto prazo."Na origem desta contestação está a circunstância de "logo no início da pandemia" o HCVP ter oferecido "os seus préstimos ao SNS [Serviço Nacional de Saúde] como "hospital livre de Covid". A decisão terá sido tomada numa reunião que contou com a presença de Francisco George. Só que, referem os signatários, "fomos [depois] surpreendidos pelas declarações do mesmo Dr. Francisco George, na comunicação social, sem termos sido novamente ouvidos". Segundo a carta, o antigo Diretor-Geral de Saúde terá declarado "que o HCVP passaria a ser dedicado ao tratamento exclusivo de doentes Covid".Na denúncia, refere-se que "o número de camas oferecido publicamente (110 de internamento e 17 de cuidados intensivos) não corresponde à realidade existente" e essa será uma das razões da contestação e um dos argumentos para considerarem "este comportamento do Dr. Francisco George suicidário" em relação ao Hospital da Cruz Vermelha.Contactado pelo, Francisco George disse desconhecer o assunto, remetendo eventual esclarecimento sobre o caso para mais tarde, antes de desligar abruptamente o telefone.