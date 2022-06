Os médicos recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar colocados em zonas com cobertura de clínicos inferior à média nacional (86,7%) terão uma majoração de 60% no vencimento, anunciou a secretária de Estado da Saúde. “Permite atrair jovens especialistas, com uma majoração de 60% do vencimento dos recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar para que possam entrar no sistema”, afirmou Maria de Fátima Fonseca.



Esta majoração pode ser acumulada com outros incentivos previstos para vagas em zonas consideradas carenciadas. O reforço dos cuidados prestados nos centros de saúde é apontada como solução para aliviar as urgências hospitalares. A secretária de Estado garante uma “aceleração da criação de Unidades de Saúde Familiares (USF)”. “O processo previsto é a criação de USF de tipo A e a seguir a sua conversão em tipo B”, disse, lembrando que podem ser criadas USF de tipo A sem despacho da Saúde e das Finanças, desde que as equipas reúnam os requisitos previstos. André Biscaia, da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, garante que se todas as unidades fossem transformadas em USF modelo B haveria médico de família para mais 900 mil pessoas.



Todas as vagas ao dispor







João Rodrigues, coordenador para a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, defende que os médicos concorram a todas as vagas existentes.

1750 utentes por médico



Rodrigues defendeu mais USF tipo B, com média de 1750 utentes por médico, face aos 1500 das unidades tradicionais.





Amadora-Sintra



O Hospital Amadora-Sintra pediu esta terça-feira ao INEM para não encaminhar doentes para as Urgências de Cirurgia Geral e Obstetrícia. A situação deverá ter sido regularizada esta quarta-feira às 8h00.