No ano letivo de 2020-21 estavam matriculados em estabelecimentos de ensino, do pré-escolar ao ensino secundário, 1 570 417 alunos. Em comparação com o ano anterior, são menos 24 895 inscritos nestes níveis de ensino. O ensino público perdeu quase 31 mil alunos, enquanto o privado viu aumentar em 6 mil o número de matriculados em ano de pandemia.









