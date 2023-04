Metro de Lisboa anuncia interrupções nas linhas Amarela e Verde

O Metro de Lisboa anunciou, esta quarta-feira, em comunicado, interrupções temporárias na circulação das linhas Amarela e Verde devido a obras do plano de expansão.Entre 15 e 26 de abril a linha verde estará encerrada no troço entre a estação de Telheiras e Alvalade. Nos dias 29 e 30 de abril é a linha Amarela que apresenta interrupções, com o encerramento do troço entre a estação Cidade Universitária e Rato.O último período de constrangimentos ocorre entre 2 de maio e 7 de julho, quando estará encerrada a estação de Telheiras (da linha Verde) e o troço entre Campo Grande e Cidade Universitária (linha Amarela).Os constrangimentos surgem no seguimento do plano de expansão da rede do Metro de Lisboa para prolongar as duas linhas. Trabalhos estão previstos ocorrer nos próximos três meses.A circulação será retomada, sem condicionamentos, no dia 8 de julho.É expectável que as intervenções permitam a integração de dois novos viadutos construídos no Campo Grande com os viadutos já existentes.