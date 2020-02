Metro de Lisboa compra 42 novas carruagens

O Metropolitano de Lisboa (ML) assinou este sábado o contrato de compra de 14 novas unidades-triplas (42 carruagens) e de um novo sistema de sinalização ferroviária, pelo valor de 114,5 milhões de euros. O fornecedor é um consórcio formado pela Stadler Rail Valência e a Siemens Mobility.

Segundo o ML, as novas carruagens vão "melhorar a oferta de comboios e serviços, permitindo mais conforto e acessibilidade para os clientes, bem como um sistema de comunicação com os clientes que vai permitir informação variável e flexível e sistemas de segurança e videovigilância mais modernos".

Já o novo sistema de sinalização CBTC (Communications-Based Train Control) substitui "um sistema da década de 70 já obsoleto e vai permitir um controlo contínuo do movimento dos comboios e um aumento da frequência e da regularidade do serviço".

O contrato prevê ainda a instalação do sistema em 70 carruagens já existentes. Está prevista "a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos por três anos" e, depois deste prazo, o fornecimento de peças sobressalentes e consumíveis por dois anos.



PORMENORES

173 milhões de passageiros

O Metro de Lisboa transportou o ano passado 173 milhões de pessoas (127 milhões com passe), num aumento de 15 milhões face a 2018. A receita tarifária foi de 113 milhões de euros.



Lançado em 2018

O concurso foi lançado em setembro de 2018 e a adjudicação foi a 24 de janeiro. O prazo do contrato são 77 meses após visto do Tribunal de Contas.



Carruagens entregues entre 2022 e 2023

A primeira unidade-tripla (três carruagens) será entregue no segundo semestre de 2022, enquanto a última ficará disponível no final de 2023. As novas carruagens têm mais espaço para entradas e saídas e os bancos estão de lado.