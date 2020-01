Dezenas exibem cuecas de todas as cores e feitios no Dia Mundial sem Calças

De várias cores, mais curtas ou modelos de outros tempos as cuecas foram a figura de destaque de este domingo nos Metros de Lisboa e do Porto.

"Assinalar o Dia Mundial Sem Calças representa transmitir um pouco de alegria aos utentes que desta forma acabam por sorrir", disse Carlos Alves, um dos mentores da iniciativa em Portugal.

A ação ‘No Pants Subway Ride" teve origem em Nova Iorque, nos Estados Unidos, há cerca de duas décadas mas rapidamente transformou-se num fenómeno global.

Tal como em Lisboa, também em Londres, Madrid, Paris entre muitas outras cidades, no segundo domingo de janeiro muitos preferem despir as calças no metro.

Para os utentes acaba por ser uma surpresa e "mesmo algo nunca visto", como referiu Maria Moreira de 81 anos. "Se calhar é o fim do mundo em cuecas", disse lançando uma boa gargalhada.