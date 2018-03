Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metro lança campanha de sensibilização para boas práticas

Medida tem como objetivo contribuir para a melhoria do serviço.

Por Lusa | 14:01

A mensagem "Ceda o lugar a quem precisa" vai circular a partir desta sexta-feira no Metro de Lisboa no âmbito da campanha "Lembre-se, o Metro é de todos", que pretende sensibilizar e promover as boas práticas dos passageiros.



A campanha de boas práticas é composta por 12 mensagens que pretendem promover o civismo e o respeito pelos utilizadores da rede do Metro, de forma a contribuir para a melhoria progressiva do serviço de transporte, de acordo com a empresa.



"Não force as portas e canais de acesso!", "Facilite a entrada e saída!" e "Não danifique os equipamentos!", "Coloque o lixo no lixo!" foram as quatro primeiras mensagens a ser lançadas pelo Metropolitano de Lisboa.



Segundo o Metro de Lisboa, "para a seleção destes comportamentos, a empresa contou com a colaboração dos trabalhadores das áreas operacionais (estações e comboios), que identificaram as situações mais críticas com impacto para o serviço do Metro".



A campanha teve início em setembro de 2017 durante a Semana Europeia da Mobilidade.