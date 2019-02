Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério anuncia contratação de mil funcionários para as escolas

Funcionários vão ter contrato de trabalho por tempo indeterminado.

11:01

O Ministério da Educação vai avançar para a contratação de mil funcionários para as ecolas portuguesas, uma decisão anunciada depois de vários estabelecimentos de ensino se queixarem da falta de operacionais para as necessidades das instituições.



"Nós vamos já hoje autorizar - e isto está a ser trabalhado com as Finanças há algum tempo - a contratação de mil assistentes operacionais para as escolas portuguesas. Mais mil assistentes operacionais", revelou a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, no Fórum TSF.



A governante revelou, ainda, que estes operacionais vão ficar com contratados de trabalho por tempo indeterminado. "Não estamos a falar nem de tarefeiros, nem de contratos a tempo parcial. Estamos a falar de pessoas que entrarão nos quadros da Função Pública em contrato por tempo indeterminado", reforçou.