Ministra do Trabalho vai ser ouvida sobre lares ilegais

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, vai ser ouvida na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão sobre licenciamento e fiscalização de lares, foi esta quarta-feira decidido.

A audição ocorre na sequência da discussão e aprovação de requerimentos dos grupos parlamentares de PS, PSD e IL.

Ana Mendes Godinho será ouvida no parlamento após, no início do mês, uma reportagem da SIC ter denunciado várias situações de maus-tratos no lar Delicado Raminho, na Lourinhã, que a Segurança Social mandou, entretanto, encerrar.

Em 9 de março, fonte da Polícia Judiciária (PJ) confirmou também o encerramento de um lar clandestino em Palmela por falta de condições.