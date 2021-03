Ministro Pedro Siza Vieira no arranque da 3ª Edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade

A 3ª edição arranca num contexto de desafios inauditos, em que a floresta sustentável ganha uma ainda maior relevância para as populações e a economia nacional.

No dia 26 de março, às 15h00, acompanhe o evento de arranque desta iniciativa, nos sites e nas redes sociais do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios.







PROGRAMA

15h00 Abertura Institucional

Pedro Siza Vieira, Ministro Estado, da Economia e da Transição Digital

15h15 Arranque da Iniciativa

António Redondo, Presidente, CELPA



15h20 Intervenção Presidente do Júri

Daniel Bessa, Economista

Saiba mais no site da iniciativa: premiofloresta.cmjornal.xl.pt