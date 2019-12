Miriam Figueiredo foi a primeira bebé a nascer no País no dia de Natal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Chama-se Miriam Pereira Figueiredo e foi a primeira bebé a nascer no dia de Natal. "Agora o Natal tem outro significado com esta prenda tão especial. É a minha menina Jesus", comentou a mãe, Alda Pereira, de 38 anos, enquanto olhava Miriam com ternura.O dia 25 de dezembro ainda só tinha contado quatro minutos quando a pequena Miriam veio ao Mundo. Foi a mais rápida de 2019, feito que Alda, professora de línguas, só ficou a saber ... < br />