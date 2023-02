Moedas vai anunciar palco principal da JMJ mais barato e que o do Parque Eduardo VII será pago pela Igreja

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, um dia antes da reunião, esperar “bom senso” das entidades que organizam a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e alertou para o contexto de guerra e crise económica e financeira.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, vai anunciar esta sexta-feira o valores dos palcos para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa.Segundo apurou o, o palco principal terá um custo de 2,9 milhões de euros e o palco no Parque Eduardo VII será pago pela Igreja. redução de custos da JMJ foi um dos temas centrais da reunião da quinta-feira passada , com Carlos Moedas, D. Américo Aguiar (presidente da Fundação JMJ), responsáveis da Mota-Engil (empresa que vai construir o altar-palco, que estava inicialmente orçamentado em 5,5 milhões de euros), entre outras entidades.Na reunião da passada quinta-feira também se discutiu o palco no Eduardo VII (inicialmente orçamentado entre 1,5 e 2 milhões de euros), para a cerimónia de boas-vindas ao Papa, que fica à resposabilidade da Igreja.