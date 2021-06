Morreu Carlos Ferreira, o homem que carregou a bandeira portuguesa na Avenida da Liberdade deserta depois de terem sido canceladas as comemorações do 25 de Abril em Lisboa, devido à pandemia de Covid-19.Carlos Ferreira, de 73 anos, não resistiu a um AVC e o óbito foi declarado no Hospital São Francisco Xavier.A unidade hospitalar confirmou o óbito ao CM.