Morreu o antigo administrador do BES José Manuel Espírito Santo

José Manuel Espírito Santo, antigo administrador do BES, morreu este sábado aos 77 anos, na Suíça, devido a doença prolongada. A notícia é avançada pelo jornal ECO.O ex-administrador do BES foi o único Espírito Santo a pedir formalmente desculpa pela falência do banco, em 2014, quando foi ao parlamento no âmbito de uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito relativo a à falência. "Lamento profundamente o que sucedou", disse na altura.O bancário fez parte do quadro e foi o administrador do Banco Espírito Santo. Em 1975, foi também um dos promotores da refundação do BES.Em 2019, José Manuel Espírito Santo sofreu um AVC, que o deixou mais fragilizado.O advogado do bancário salientou durante os últimos anos que este foi apenas um "ator secundário" naquilo que aconteceu ao banco.