Morreu o jornalista Pedro Camacho infetado com Covid-19. Tinha 59 anos

O jornalista Pedro Camacho morreu, este sábado, aos 59 anos, infetado com Covid-19. Pedro Camacho era o diretor de inovação e novos projetos da agência noticiosa Lusa onde também foi diretor de informação. Entre 2005 e 2015, o jornalista foi diretor da informação e publisher da Visão.



Pedro Camacho foi igualmente editor de economia dos jornais Diário de Notícias e Público antes de passar para a Visão, quando a revista era ainda propriedade do grupo Impresa.



Oriundo de uma família de jornalistas, Pedro é filho da escritora e jornalista Helena Marques, que morreu em outubro deste ano com 85 anos e de Rui Camacho (1936-2014), antigo chefe de redação da ANOP - Agência Noticiosa Portuguesa, que esteve na origem da agência Lusa.



Pedro é irmão de Francisco Camacho, ex-jornalista e atual editor do grupo Leya, do antigo jornalista televisivo Paulo Camacho e da tradutora Joana Camacho.



Um dos últimos trabalhos de Pedro Camacho foi o desenvolvimento do projeto ‘Eye Data’, uma plataforma inovadora de jornalismo de dados para a análise dos casos de Covid-19 e da sua desagregação, nomeadamente, pelos concelhos portugueses.