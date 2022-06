A morte de um passageiro a bordo de um avião da TAP obrigou, este sábado, ao regresso do aparelho a Portugal.O avião, um Airbus 330, partiu às 12h40, do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com destino a São Paulo, no Brasil, mas teve que interromper a viagem, tendo estado pouco mais de uma hora e meia no ar.A informação foi confirmada aopela companhia aérea.