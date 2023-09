Mosquito capaz de transmitir dengue e zika detetado pela primeira vez em Lisboa

Um mosquito capaz de transmitir doenças como dengue, zika e chikungunya foi identificado pela primeira vez no município de Lisboa, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quarta-feira.A espécie Aedes albopictus já tinha sido detetada anteriormente em Portugal, tanto na região Norte, em 2017, como no Algarve, em 2018. Até ao momento, a DGS não tem registo de casos de doença humana provocados pelo mosquito no nosso país.Nos últimos anos, esta espécie tem vindo a instalar-se no sul da Europa, nomeadamente em Itália, França e Espanha.