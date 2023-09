Foi identificada pela primeira vez, em Lisboa, na freguesia de Benfica, a espécie de mosquitos aedes albopictus, que transmite os vírus do chikungunya, dengue e zika. A Direção-Geral da Saúde (DGS) já reforçou a vigilância e está a implementar medidas para controlar os mosquitos.









Os especialistas em saúde alertam para a necessidade de prevenção. As larvas do mosquito são geralmente encontradas em recipientes com água parada, lixeiras ou sarjetas. As medidas de prevenção incluem lavar e esfregar uma vez por semana bebedouros e taças para animais e manter limpas as caleiras e calhas assim como sarjetas. É também recomendado retirar pratos com vasos de plantas ou virá-los ao contrário, para evitar o acumular de água. Os poços, tanques e outros depósitos de água devem ser tapados, impedindo a entrada de mosquitos. Indica também a DGS que as “piscinas devem ser tratadas e limpas, tapadas ou esvaziadas”.

O mosquito já tinha sido detetado no Norte, em 2017, no Algarve, em 2018, e no Alentejo, em 2022. Tem vindo a expandir pelo sul da Europa. O mosquito aedes albopictus é originário das florestas tropicais do Sudeste Asiático. Nos últimos 50 anos disseminou-se em vários países no centro e sul da Europa.





CHIKUNGUNYA DORES MUSCULARES E FEBRE





O vírus da chikungunya demora até sete dias a manifestar-se e provoca febre, dores nas articulações, musculares, de cabeça e inchaço das articulações.





DENGUE DOR DE CABEÇA E NÁUSEAS E VÓMITOS





A dengue ocorre cinco dias após a picada. Causa febre, dores de cabeça e oculares, náuseas, vómitos e inchaços.





ZIKA ERUPÇÃO CUTÂNEA E CONJUNTIVITE





Pode manifestar-se doze dias após a picada. Os sintomas são: febre, erupção cutânea, dores e conjuntivite.



PERGUNTAS E RESPOSTAS



Que medidas as pessoas devem tomar de proteção dos mosquitos?

A utilização de rede mosquiteira para manter as janelas abertas, se viverem em locais próximos de sítios criadores de mosquitos, como, por exemplo, contentores de água ou lixeiras.



E como podem as autoridades combater o vírus?

Neste caso específico do mosquito ‘Aedes albopictus’ com a utilização de produtos químicos a serem lançados em pontos de criação de larvas. São áreas limitadas e que é possível identificar.



Com a chegada do inverno os mosquitos morrem?

A abundância de mosquitos tem um perfil sazonal influenciado pela temperatura, luz e disponibilidade de água. O inverno é muito complicado para o mosquito. Se o inverno pode matar 99,9% dos mosquitos está ao nosso alcance acabar com o restante 0,1%.



Há o risco de um surto como o da Madeira de 2012 com 2200 casos de dengue?

O mosquito é diferente, na Madeira foi o ‘Aedes aegypti’. Mas com este mosquito ocorreram surtos que atingiram centenas de pessoas em Itália.