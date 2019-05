Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motoristas de matérias perigosas não vão fazer greve até ao final do mês

Sindicato dos motoristas chegaram a pré-acordo esta terça-feira.

21:40

Os motoristas de matérias perigosas não vão fazer greve até ao final do mês, de acordo com indicação do vice-presidente do sindicato dos motoristas de Matérias Perigosas, esta terça-feira.



O sindicato dos motoristas chegou a pré-acordo com a ANTRAM.



Em atualização