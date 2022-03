No próximo domingo , a hora muda: à 01h00 os relógios devem ser adiantados para as 02h00. A mudança resulta em menos 60 minutos de sono, o que, segundo a neurologista Teresa Paiva, tem efeitos negativos. “Implica um maior afastamento entre a hora solar e a hora legal, o que tem consequências na saúde. Representa uma maior probabilidade de risco de cancro”, sublinhou a especialista na área da investigação e tratamento do sono.





Teresa Paiva destacou ainda aoo facto de a redução do tempo de descanso aumentar o risco de sofrer um acidente rodoviário ou de trabalho, e o agravamento de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Defensora da manutenção da hora de inverno, a médica considera que a mudança é desnecessária. “O argumento da poupança de energia é contestado por movimentos criados na sociedade”, notou a neurologista. Uma pessoa demora entre três e cinco dias para se refazer da alteração, disse.