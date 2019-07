Daily Mail

Uma mulher portuguesa foi obrigada a realizar uma cirurgia para remover o implante contraceptivo que se deslocou do seu braço para o pulmão esquerdo, provocando-lhe um período menstrual de quase três meses. O caso ocorreu em Viana do Castelo e foi relatado pela revista científica BMJ Case Reports.A paciente foi ao hospital após verificar que estava a ter um sangramento vaginal anormal e mais longo do que o costume. Foi então que os médicos descobriram a causa do problema.A mulher utilizava implantes contraceptivos há já oito anos e até então nunca tinha tido qualquer problema. No hospital, os médicos não conseguiram sentir o objeto ao fazer a apalpação no membro superior.Exames posteriores mostraram que o implante estava instalado no fundo do pulmão esquerdo. No relatório médico, os profissionais sugeriram que o dispositivo tenha migrado para o pulmão através de um vaso sanguíneo, ao ter sido colocado muito profundamente. Outra das hipóteses colocadas foi a prática de exercicío fisíco intenso logo após a colocação, o que pode aumentar o risco de migração vascular.A paciente recuperou rapidamente do susto e teve alta quatro dias após a cirurgia de remoção. Os médicos não conseguem explicar ao certo o motivo do sangramento abundante, acreditando que se terá tratado de uma desregulação hormonal, uma vez que o implante deixou de funcionar.Em declarações ao, a ginecologista Tania Adib explicou que os riscos dos implantes contraceptivos se deslocarem é extremamente baixo, aumentando nos casos em que o dispositivo é colocado a um nivel mais profundo da pele e nas mulheres mais magras. A especialista deixou ainda o conselho às pacientes para que verifiquem regularmente.