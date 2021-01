Mulher portuguesa vacinada contra a Covid-19 aos 111 anos

Com 111 anos, Encarnação Sousa é a mais velha utente do Lar do Centro Paroquial de Vila Nova de Tazem, em Gouveia, e uma das mulheres mais idosas do País. Esta terça-feira, dia em que arrancou a campanha de vacinação contra a Covid-19 no distrito da Guarda, foi a escolhida para receber a primeira dose da vacina na instituição. Levou a injeção sem se queixar e apenas pediu às enfermeiras “mais uma mantinha nas costas”, devido ao frio.









“Não tem muita noção da gravidade da situação nem da importância da vacina, mas como foi o médico que mandou, ela nem questiona”, disse o filho, José Sousa, ao Correio da Manhã. O homem, de 72 anos, visita a mãe todas as semanas e quis estar ao lado dela no momento da vacinação. “Ela era muito ativa. Lia muitas revistas cor-de-rosa e estava sempre informada. Mas neste último ano, devido ao confinamento, definhou muito. Ainda assim, mantém uma personalidade muito forte”, descreve José.

Nascida em 1909, ainda na monarquia, Encarnação assistiu a duas guerras mundiais, mandou filhos para a Guerra Colonial e prepara-se para sobreviver a uma segunda pandemia. “Teve nove filhos, 14 netos, 21 bisnetos e dois trinetos, que não puderam festejar o último aniversário com ela e que, depois desta vacina, têm esperança de lhe poder dar a festa que merece em março, quando fizer 112”, remata José Sousa.





De destacar que no Lar de Vila Nova de Tazem foram vacinados 26 utentes e 29 colaboradores. “Não tivemos nenhum caso durante a pandemia, mas vivemos os últimos meses com o coração nas mãos”, referiu Paula Figueiró, diretora técnica da instituição. Depois de Encarnação, seguiram-se Julião Martins e Maria Nascimento, ambos utentes de 100 anos.





A campanha de vacinação nos lares da área da Unidade Local de Saúde da Guarda arrancou esta terça-feira: há cerca de 6500 utentes e colaboradores para vacinar, 3 mil dos quais até ao final da semana.