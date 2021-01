Mulheres são grupo com maior número de infeções por Covid-19, crianças com aumento de casos

Os últimos quatro dias revelaram um aumento do número de casos em todas as faixas etárias do sexo feminino, registando-se mais de três mil infetadas relativamente aos homens neste período.



Contrariamente aos óbitos, o número de infeções regista-se mais em camadas mais jovens da população, tendo nos últimos dias registado relevante aumento na faixa etária dos 40 ao 49 anos.

Ainda no que diz respeito a infeções, foram identificados novos casos em todas as faixas etárias, incluindo as crianças. Nos últimos dias, dos 0 aos 9 anos, registaram-se cerca de 1.500 infeções. Entre os 10 e os 19 anos foram diagnosticados 2.800 novos casos de Covid-19.

número de mortos por Covid-19 atingiu um novo recorde em Portugal, com 156 óbitos nas últimas 24 horas e 10 556 novos casos.







Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8236 mortes e 507108 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 116328, mais 5940 do que na terça-feira.





Dos óbitos, 67 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 36 no Norte, 36 na Região Centro, 11 no Alentejo e seis no Algarve.





O maior número de infetados regista-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 3793 , seguindo-se a região Norte com mais 3628, o Centro com 2136, Alentejo com 475 e Algarve com 411.

