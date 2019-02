Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Músico de 16 anos morre após aula de ginástica em Espinho

Alunos viveram momentos dramáticos por nada poderem fazer para ajudar Wesley.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

Wesley Carvalhal, um jovem músico, de 16 anos, morreu depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, durante uma aula de ginástica na Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Laranjeira, em Espinho.



"É uma situação dramática para a escola e, principalmente, para a família. Ninguém estava à espera, estamos todos a viver um momento muito doloroso", disse Gabriela Moreira, diretora da escola.



A tragédia ocorreu, na quarta-feira, cerca das 17h30, quando o rapaz jogava futebol. Os colegas viveram momentos de pânico sem nada poderem fazer para salvar o amigo. Wesley Carvalhal caiu inanimado no campo e entrou em paragem cardiorrespiratória.



A equipa do INEM realizou ainda manobras de reanimação durante cerca de 20 minutos. O jovem foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, onde finalmente foi declarado o óbito.



O jovem era aluno do 11º ano e frequentava a Escola Profissional de Música de Espinho. Integrava também a banda de música dos Bombeiros Voluntários de Castro D’Aire. As cerimónias fúnebres deverão decorrer, amanhã, no Porto.



PORMENORES

Família adotiva

Wesley Carvalhal, e duas irmãs mais novas, foram adotados, no Brasil, pelos pais. O casal perdeu um filho biológico, com 11 anos, num acidente, há cerca de 15 anos. Decidiram, por isso, adotar os três irmãos para que não ficassem separados.



Músico e atleta

O jovem de 16 anos tocava flauta transversal na banda dos Bombeiros Voluntários de Castro D’Aire. Wesley Carvalhal representou, há cerca de uma semana, a Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Laranjeira numa prova de corta-mato.