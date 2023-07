Cerca de 500 pessoas cortaram a rua do Heroísmo, no Porto, esta terça-feira, junto ao Centro Comercial Stop, em protesto pela selagem de 105 lojas.Os espaços foram fechados, pela Câmara Municipal, por causa da falta de licenciamento de funcionamento.No entanto, as lojas eram usadas por cerca de 600 músicos como estúdios e locais de ensaio