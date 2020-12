"Não deixes o vírus entrar": Governo lança vídeo de sensibilização para que se evitem contágios de Covid-19 no Natal

A página oficial do Governo português publicou esta quarta-feira, um vídeo de sensibilização para que se evitem os convívios familiares alargados no Natal.A um dia de se celebrar a consoada, a administração de António Costa lançou uma pequena campanha onde é possível ver um homem hospitalizado e ventilado numa ala de Covid-19, enquanto é possível ouvir o som de uma alegre reunião de família no Natal, onde as regras de prevenção contra o novo coronavírus não são respeitadas."Meninos, vão cumprimentar a avó", "Tira a máscara, estamos em casa", ou "Fechem a porta, está a vir uma corrente de ar" são algumas das frases proferidas que vão contra as claras indicações da DGS para evitar mais contágios de Covid-19: o distanciamento físico, a utilização de máscara facial e o arejamento de espaços interiores."O vírus entra pelo nariz e pela boca, aloja-se nos pulmões, passa para o sangue, multiplica-se e provoca danos muitas vezes fatais. Basta partilhar o ar com alguém infetado, mesmo sem sintomas. Evita convívios em espaços fechados. Não deixes o vírus entrar. No teu corpo, na tua casa, na tua família", remata o narrador do vídeo.