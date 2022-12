Não há Pais Natais em Portugal. Há quem ofereça 135 euros por duas horas de animação

Há falta de animadores para festas de Natal em Portugal, daí que a plataforma de serviços locais Fixando tenha decidido lançar uma campanha online para angariação de Pais Natais.

"Até dia 16 de dezembro, a Fixando agilizará o processo de registo na plataforma a todos os interessados em prestar serviços de animação como Pai Natal. Adicionalmente, os prestadores nesta área terão, também, acesso a uma proposta gratuita por dia, para que possam entrar em contacto com clientes imediatamente", explica a empresa, em comunicado.

"Esta é uma oportunidade aliciante para quem gosta de trabalhar com crianças e em animação de eventos, com os pedidos para contratação de Pais Natais a traduzirem-se num rendimento médio de 135 euros por serviço, com uma duração média de duas horas", garante Alice Nunes, diretora de novos negócios da Fixando.

"Com dois serviços por dia, num fim de semana é fácil atingir mais de 500 euros, bastando apenas um pequeno investimento no fato, que custa cerca de 30 euros já com botas e adereços (barba e bigode)", esclarece a mesma gestora.

A Fixando prevê angariar cerca de mil Pais Natais em todo o país, durante os próximos dias, "e assim garantir resposta aos clientes que procuram trazer alguma magia adicional aos eventos de Natal", enfatiza a empresa.

Segundo esta plataforma de serviços, 45% dos pedidos registados são para festas de Natal pessoais/familiares, seguindo-se 15% para eventos de empresas, 10% para festas de escolas, 9% para comércio e 6% para feiras de Natal.

Entre 1 de novembro e 6 de dezembro, informa a Fixando, a procura por Pais Natais para eventos e festas cresceu 20%, face ao mesmo período de 2021 e cerca de 83% dos pedidos registados este ano não conseguiram resposta, sendo que é no distrito de Lisboa (43%) que se concentra o maior número de pedidos por este serviço natalício, seguido pelo Porto (17%), Aveiro (10%) e Braga (8%).

"Por vezes é necessário muita antecedência para contratar estes animadores, e, por isso mesmo, queremos garantir que as pessoas que ainda estão à procura de um Pai Natal para as celebrações, consigam encontrar alguém à sua medida", remata Alice Nunes.