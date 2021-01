Não houve "nenhuma falha de oxigénio" e os doentes podem continuar a recorrer ao Hospital Amadora-Sintra, diz Lacerda Sales

Após uma noite de sobrecarga na rede de oxigénio medicinal do Hospital Amadora-Sintra, a mesma rede encontra-se já estabilizada. No total, foi necessário transferir 53 doentes daquela unidade para outros hospitais da região de Lisboa.

O Secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou esta quarta-feira que não houve "nenhuma falha de oxigénio" no Hospital Amadora-Sintra.Em declarações aos jornalistas, Lacerda Sales garantiu que os doentes podem continuar a recorrer aquela unidade hospitalar para tratamento.Lacerda Sales relembrou, no entanto, que "há soluções para os diferentes cenários", consoante as situações em causa.Sobre os mecanismos de ajuda internacional, o Secretário de Estado afirmou que o mecanismo "está a ser equacionado no âmbito dos sistemas europeus".