"Náusea": Jornalista Bento Rodrigues ataca apelo de Ferro Rodrigues para apoiar Portugal em Sevilha

O jornalista não poupou nas criticas e continuou: "Não ter a noção disto é viver desligado da realidade, é fazer parte da mesma bolha política, social e sanitária que tem motivado decisões absurdas e sinais contraditórios. A vida continua, pensará a segunda figura do estado. Ao dia de hoje, a vida não continuou para 17.079 pessoas e suas famílias. Serão mais, com apelos destes. Respeito!"





O jornalista Bento Rodrigues mostrou-se indignado com a afirmação do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, quando disse para os portugueses se deslocarem "de forma massiva" a Sevilha para apoiar a Seleção, e fez questão de o demonstrar na rede social Facebook.Na publicação, Bento Rodrigues escreveu: "Náusea! O apelo da segunda figura do estado provoca uma profunda náusea em quem, como eu, tem testemunhado a duríssima realidade nos hospitais devido ao impacto directo e indirecto da pandemia"."Um calvário no acesso aos cuidados de saúde num SNS esgotado e que começava agora a recuperar fôlego. Um calvário para os doentes internados, sem visitas, isolados da família há semanas, meses, no momento mais crítico das suas vidas. Um calvário para os milhares que todas as manhãs engrossam filas intermináveis para entrada controlada nas consultas. Um calvário que não é ainda mais catastrófico porque os profissionais de todas as áreas, todas, do vigilante na porta ao maior especialista médico, fazem um esforço que chega a ser comovente para ajudar quem cai na doença, não só na covid".