Navio-escola Sagres cancela volta ao mundo e regressa a Lisboa por causa do coronavírus

O navio-escola Sagres vai interromper a sua viagem de volta ao Mundo e regressar a Portugal, devido à pandemia do Covid-19, que atingiu muitos dos países por onde a SAGRES iria passar até janeiro do próximo ano. Nenhum militar a bordo está infetado ou tem sintomas.

O CM sabe que a decisão foi tomada após consulta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, primeiro ministro, António Costa, e ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, uma vez que a grande viagem era essencialmente diplomática por ser em comemoração dos 500 anos da circunavegação de Fernão de Magalhães e El Cano. A ‘barca’ iria ainda ser a casa de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram esta terça-feira adiados para 2021.

O cancelamento da viagem foi comunicado esta terça-feira ao início da tarde pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, ao comandante da Sagres, Maurício Camilo.

O Navio-Escola Sagres entra quarta-feira em escala na Cidade do Cabo, África do Sul. Vai abastecer, estando o contacto com o exterior limitado ao mínimo. os militares não estarão mesmo autorizados a desembarcar.

A chegada do navio a Lisboa está prevista para meados do mês de maio, estando a ser definidos os países onde vai abastecer entretanto.

As famílias dos 142 militares a bordo estavam a promover, nas redes sociais, uma campanha para o regresso do navio escola a Portugal, devido ao medo e risco da pandemia. O CM sabe que todos os militares se encontram bem, sem sintomas (estão há mais de 20 dias no mar sem ver terra, desde que saíram da América do Sul para atravessar o Atlântico rumo à África do Sul) e que já receberam palestras do médico de bordo sobre a Covid-19 e os cuidados a ter.

As autoridades não põem de parte a hipótese de a viagem de circunavegação vir a ser retomada no futuro, dependendo do evoluir da situação mundial.

A Sagres partiu de Lisboa no início de janeiro deste ano, para uma viagem que deveria ter durado um ano.