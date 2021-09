Navios de cruzeiro voltam a fazer escala no porto do Funchal, na Madeira

O navio de cruzeiro 'Norwegian Breakaway' acostou esta sexta-feira no porto do Funchal, efetuando a primeira escala técnica na Madeira, sem turistas, o que marca o regresso das grandes embarcações à região, interrompidas devido à pandemia da covid-19.

Segundo a informação disponibilizada pela Administração dos Portos da Madeira (APRAM), este navio transporta 1.542 tripulantes e 19 passageiros.

Estes passageiros são "técnicos que estiveram a aferir o funcionamento do navio, após os trabalhos de manutenção que tiveram lugar em Itália", pode ler-se na mesma nota.

O 'Norwegian Breakaway' é proveniente de Gibraltar e parte pelas 19:00 rumo a Nova Iorque.

Os navios de cruzeiro deixaram de acostar na Madeira em 12 de maio do ano passado, tendo ocorrido "apenas duas escalas", do 'World Voyager', que realiza cruzeiros entre os arquipélagos portugueses da Madeira e os Açores.

A operação portuária de cruzeiros no Funchal será agora retomada, estando previstas mais de uma centena de escalas até ao final do ano, adiantou a mesma fonte.

Na quinta-feira, o Governo da Madeira anunciou que mantém a obrigatoriedade de testes PCR nos aeroportos e vai exigir a apresentação de testes antigénio nos portos, tendo em conta a retoma dos navios de cruzeiro já a partir desde mês.

As medidas foram decididas em reunião do Conselho do Governo Regional (PSD/CDS-PP), liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, e produzem efeitos a partir das 00:00 horas de sábado.

Para os viajantes que desembarquem nos aeroportos mantém-se a obrigatoriedade de apresentar comprovativo de teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado no período máximo de 72 horas anteriores ao embarque.

Já nos portos, os viajantes podem apresentar apenas comprovativo da realização de teste rápido com resultado negativo, realizado até 48 horas antes do desembarque, exceto se estiverem na posse de PCR efetuado nas 72 horas anteriores.

De acordo com a página da APRAM, está prevista a chegada do primeiro navio de cruzeiros depois da pandemia em 26 de setembro, o 'Adventure of The Seas'.

Em outubro estão programas 26 acostagens, com alguns dias a registar mais do que um navio no porto do Funchal.

A Direção Regional de Saúde (DRS) registou quinta-feira 32 novos casos de covid-19 e 22 recuperações, com um total de 174 infeções ativas no arquipélago e seis doentes hospitalizados.

A covid-19 provocou pelo menos 4.593.164 mortes em todo o mundo, entre mais de 222,46 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.836 pessoas e foram contabilizados 1.052.127 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.