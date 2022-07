Negociações sobre nova carreira de técnico auxiliar de saúde devem começar em setembro

As negociações entre Governo e sindicatos para a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde deverão iniciar-se em setembro, indicou esta quarta-feira à Lusa fonte sindical após reunião com a tutela.

O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Sintap), José Abraão, esteve esta quarta-feira reunido com a secretária de Estado da Saúde, Maria de Fátima Fonseca, que se comprometeu, segundo o dirigente, a "enviar tão breve quanto possível um protocolo negocial" para que as negociações se possam iniciar em setembro e o "processo possa estar concluído até ao fim do ano".

À secretária de Estado da Saúde, o Sintap manifestou "disponibilidade para negociar", uma vez que defende a "valorização das carreiras" no setor, disse à Lusa José Abraão.

A reunião desta quarta-feira foi convocada pelo Ministério da Saúde e tinha como ponto único a nova carreira de técnico auxiliar de saúde, que consta no programa do Governo e que, de acordo com o sindicato, poderá abranger 20 mil a 30 mil trabalhadores do Serviço Nacional da Saúde.