Nem sempre é possível garantir o distanciamento entre os banhistas e muitas pessoas recusam usar máscara no acesso às praias. No entanto, ninguém foi multado por incumprimento das regras definidas para acesso, ocupação e utilização dos areais desde o arranque da época balnear, no dia 18 de maio. A Polícia Marítima (PM) tem preferido a sensibilização, tendo já realizado 3833 ações ...