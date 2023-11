Novo líder dos reitores das universidades vai combater subfinanciamento e abandono escolar

O novo líder dos reitores das universidades antecipa "muitos desafios" no seu mandato, que começa mergulhado na "incerteza política" do país, mas tem a certeza de querer combater o subfinanciamento das instituições e o abandono escolar.

O reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, foi eleito esta semana pelos seus pares como presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e, em entrevista à agência Lusa, reconheceu que terá "muitos desafios" nos três anos do mandato.

A "incerteza do futuro" num país que vai novamente a eleições dentro de quatro meses é um dos desafios, mas o professor catedrático de 61 anos garante que a situação política não o "angustia nada", garantindo estar preparado "para trabalhar com o Governo, seja ele qual for".







