Num gesto muito raro, Papa demite bispo conservador norte-americano

O Papa Francisco demitiu o bispo Joseph E. Strickland de Tyler, Texas, um dos seus mais ferozes críticos entre os conservadores católicos norte-americanos, avança o Vaticano este sábado, citado pela Reuters.É muito raro um bispo católico romano ser demitido de funções. Normalmente, os bispos com problemas com o Vaticano são convidados a demitir-se antes de apresentarem a sua demissão, que o Papa aceita.Os Papas tomam estas medidas, consideradas drásticas, quando um bispo recusa o pedido de demissão. Strickland tem 65 anos, 10 anos menos do que a idade normal de reforma dos bispos.Strickland, um utilizador prolífico dos meios de comunicação social que era bispo da diocese desde 2012, tweetou no início deste ano que rejeitava o "programa do Papa que mina o Depósito da Fé".A demissão seguiu-se a uma investigação do Vaticano, no início deste ano, sobre a administração da diocese de Tyler, que, segundo os meios de comunicação social católicos, incluiu uma análise da gestão dos assuntos financeiros.A demissão foi anunciada simultaneamente pelo Vaticano e pela Conferência Episcopal dos Estados Unidos. Nenhum dos dois comunicados apresentou uma justificação. Não houve resposta imediata de Strickland.Francisco nomeou o bispo de Austin, Texas, Joe Vasquez, como administrador interino da diocese, segundo o comunicado.