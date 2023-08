O número de animais para adoção em centros de recolha ou associações é superior aos dados oficiais, alertou este sábado a associação Animalife. No âmbito do Dia Internacional do Animal Abandonado, a associação referiu que o número de animais a viver nos Centros de Recolha Oficiais e associações zoófilas “vai muito além” dos dados divulgados pelo Instituto da Conservação da Natureza: em 2022 eram 41 994 os animais recolhidos. “Todavia, a Animalife tem conhecimento de mais de 37 240 animais a cargo das associações zoófilas. Quanto a animais de rua alimentados diariamente são 3190 cães em matilhas e 44 514 gatos em colónias.