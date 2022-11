Número de brasileiros com cidadania portuguesa atinge recorde

Os anos de 2020 e 2021 foram aqueles em que um maior número de brasileiros conseguiu adquirir a nacionalidade portuguesa desde 2010, tendo o número total ultrapassado os 100 mil.Em 2010, registaram-se cerca de 24 mil brasileiros com cidadania portuguesa, quer seja por atribuição ou por aquisição. Em 2020, o valor aumentou para 58 mil e, no ano passado, foram aproximadamente 49 mil, segundo dados divulgados pela imprensa nacional.De acordo com a presidente da Casa do Brasil em Lisboa, Cynthia de Paula, os principais motivos para o aumento do número de brasileiros com cidadania portuguesa são, essencialmente, a procura pela igualdade de direitos e um maior interesse na participação política.O facto de a comunidade brasileira em Portugal demonstrar uma tendência de crescimento ano após anos, sendo esta uma das principais nacionalidades estrangeiras a residir no País, faz com que "o número de pedidos de naturalização seja maior", de acordo com Cynthia, citada pela imprensa nacional.Desde 2010, já 388 mil brasileiros conseguiram obter a nacionalidade portuguesa.